Столтенберг исключил вывод войск НАТО из стран, вступивших в альянс после 1997 года Фото: REUTERS

НАТО никогда не согласится вывести военных из стран, присоединившихся к Североатлантическому альянсу после 1997 года, заявил генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

«Мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО в тех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Это, по сути, будет означать, что половина наших членов не сможет быть защищена войсками НАТО», – сказал он в интервью телеканалу CBS.

По словам Столтенберга, Брюссель готов обсуждать с Москвой сокращение ядерных вооружений. Он также отметил, что у альянса не уверенности относительно намерений России по отношению к Украине.

Напомним, ранее Россиия призвала НАТО вернуться к конфигурации альянса до 1997 года. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, главная проблема заключается в отказе США и НАТО идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год, а также тематике, касающейся юридических гарантий неразмещения вооруженных систем в непосредственной близости от границ РФ.

Как писал сайт kp.ru, 12 января 2021 Столтенберг уже говорил, что РФ и альянс договорились провести серию встреч, где планируют обсудить взаимные и проверяемые ограничения на ракетные вооружения в Европе и вопросы ядерной политики.