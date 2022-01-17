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Общество17 января 2022 8:27

Размеры пособий по беременности и родам в России увеличились

Минтруд России заявил об увеличении пособий по беременности и родам
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Размеры пособий по беременности и родам в России увеличились

Размеры пособий по беременности и родам в России увеличились

Фото: Shutterstock

Размеры пособий по беременности и родам в России в этом году увеличились за счет повышения минимального размера оплаты труда, заявило Министерство труда и социальной защиты страны. Также на повышение выплат повлияла индексация предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Как сообщается в Instagram, если роды протекали без осложнений, то минимальный размер пособия составит 63 932 рубля, максимальный – 360 164 рублей. При осложненных минимальные выплаты составят 71 238 рублей, максимальные – 401 325 рублей. Если женщина была беременна более, чем одним ребенком, то минимальный размер пособия будет 88 592 рубля, максимальная выплата составит 499 084 рубля.

В министерстве уточнили, что при стаже работы менее шести месяцев пособие по беременности и родам выплачивается в размере, не превышающим МРОТ за полный календарный месяц.

Сайт kp.ru разбирался, как государство оказывает поддержку матерям, ожидающим ребенка, и что такое пособие по беременности и родам.