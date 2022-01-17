Беглый банкир Аблязов собирается попросить помощи у Запада для смены власти в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил, что у него разработан «план смены» власти в Казахстане, а также сообщил о своем намерении стать премьер-министром республики. По его словам, он попросил для этого помощи Запада и уже обратился по этому поводу к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

«Мы разработали план, мы добьёмся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы», - рассказал банкир в интервью РИА Новости

Аблязов не исключил, что его возвращение в Казахстана «очень близко», а также сказал, что станет легитимным премьер-министром страны, если его партия победит на выборах. Должность же президента будет ликвидирована.

Напомним, ранее беглый казахский банкир заявил, что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве.