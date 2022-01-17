Глава МИД Германии Бербок заявила, что Берлин не ведет переговоров по Украине за спиной Киева

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не ведет переговоров по Украине за спиной у ее властей, заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, она хочет это донести до украинского руководства в ходе визита в Киев.

«В Киеве я хочу дать понять, что мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство мы не только продолжаем выполнять свои обязательства. Для меня это означает прежде всего помощь в укреплении потенциала Украины», – сказала дипломат.

Как сообщила Бербок, во время визита на Украину она намерена обсудить вопросы устойчивой модернизации украинской энергетики, развития рынка зеленого водорода и поддержку киберзащиты страны. Кроме того, Бербок хочет выяснить в ходе поездок в Киев и Москву, если у сторон желание урегулировать конфликт в Донбассе по дипломатическим каналам.

Напомним, во вторник, 18 января, глава МИД Германии проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Киеве Бербок встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД республики Дмитрием Кулебой.