В России 17 января 2022 выявлено 30 726 случаев заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России было выявлено 30 726 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Таким образом, общее число заразившихся инфекцией за все время пандемии в стране увеличилось до 10 834 260 человек.

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в Москве – там за день прирост составил 7 529 пациентов. Второе место занимает Санкт-Петербург – там заразились 4 132 человека, на третьем месте по числу новых заболевших Подмосковье, где заболели еще 3 388 жителей.

За сутки новые случаи заболевания коронавирусом выявлены во всех 85 регионах страны, при этом у 5 018 заразившихся (14,8 процента) болезнь протекала без клинических проявлений. Также зафиксированы еще 670 летальных исходов из-за коронавируса. Всего от COVID-19 в России с начала пандемии умерли 321 990 человек.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 19 756 пациентов, всего же число выздоровевших от COVID-19 в России достигло 9 878 371.