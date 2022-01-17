Посол Франции в РФ заявил о готовности Европы обсуждать предложения по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа готова обсуждать с Москвой предложения по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал французский посол в России Пьер Леви.

Дипломат сообщил, что на прошлой неделе европейские министры иностранных дел в ходе неформальной встречи в Бресте пришли к согласию по поводу ключевых вопросов в том, что касается «общей европейской позиции относительно наращивания военного присутствия России на границе с Украиной», а также предложений Москвы по гарантиям безопасности.

«Позиция Европы без двусмысленности состоит в том, что Европа готова обсуждать все эти вопросы с Россией с уважением к ее ценностям и суверенитету», - заявил французский посол в ходе брифинга, посвященного председательству Франции в Совете Евросоюза.

Напомним, ранее, в Женеве прошли первые переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности в Европе. Позже в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе началось первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Вашингтон и НАТО пытаются «замотать» переговорный процесс.