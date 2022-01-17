Песков заявил, что из поручений Путина уберут пункты про законопроект о ковид-сертификатах

Из поручений Путина будут убраны пункты, связанные с законопроектом о ковидных сертификатах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из поручений Путина уберут пункты, связанные с законопроектом о ковид-сертификатах. Об этом в понедельник 17 января заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, это связано с изменением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Российской Федерации.

Дмитрий Песков напомнил, что правительство приняло решение отложить законопроект о ковидных сертификатах в общественных местах.

«Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента сказал, какие пункты будут убраны из поручений Владимира Путина.

«Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что эксперт Роспотребнадзора Горелов заявил, что пять процентов заболевших коронавирусной инфекцией детей нуждаются в кислородной поддержке и госпитализации в реанимацию или отделения интенсивной терапии.