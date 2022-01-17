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Политика17 января 2022 9:11

Песков заявил, что Кремль не следит за ситуацией с возвращением Порошенко на Украину

Политическим оппонентам Зеленского в республике приходится нелегко, отметл пресс-секретарь президента России
Абдулла ШАКИРОВ
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Кремль не следит за ситуацией с возвращением Порошенко на Украину

Кремль не следит за ситуацией с возвращением Порошенко на Украину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти не следят за развитием ситуации вокруг возвращения бывшего президента Украины Петра Порошенко в Киев, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, мы за этим не следим», – сказал в беседе с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, политическим оппонентам президента Украины Владимира Зеленского в республике сейчас приходится нелегко.

Напомним, самолет авиакомпании Wizz Air, на борту которого находился бывший украинский президент, прибыл на Украину из Варшавы в понедельник, 17 января. Как писал сайт kp.ru, силовики забрали у Порошенко паспорт при прохождении контроля в аэропорту. Политик заявил, что пограничники пытаются не впустить его на Украину, однако позже он все же вышел из таможенной зоны. Экс-президент принял решение покинуть Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса.