Кремль: нахождение военных НАТО в Эстонии доказывают, что Россия не зря беспокоится

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Возможное размещение в Эстонии военных НАТО является доказательством обоснованности обеспокоенности Москвы и того, что не Россия нагнетает напряженность. Такое заявление в понедельник, 17 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается просьб Эстонии и так далее о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории, это как раз и есть доказательство обоснованности наших обеспокоенностей», - заявил представитель Кремля, отметив, что такие заявления и есть доказательство того, что не Россия является «причиной нагнетания напряженности».

Напомним, накануне канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что в республике все готово для размещения в стране до пяти тысяч солдат сил быстрого реагирования НАТО. По его словам, в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Представитель военного ведомства также отметил, что в Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оружие, а также раздавать его подразделениям.