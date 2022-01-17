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Политика17 января 2022 9:25

Лукашенко считает необходимым провести военные учения совместно с Россией на западе и юге Белоруссии

В ходе маневров должен быть отработан «определенный замысел в противостоянии с вражесиким силами, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
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Лукашенко считает необходимым провести военные учения совместно с Россией на западе и юге Белоруссии

Лукашенко считает необходимым провести военные учения совместно с Россией на западе и юге Белоруссии

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Белоруссии необходимо провести совместные с Россией военный учения на своих западных и южных границах, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«В этой непростой обстановке мы с президентом России еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси. Сегодня мы видим, что нам надо в этом западном и южном регионе провести солидные учения», – сказал политик на встрече с руководством Министерства обороны Белоруссии.

Как подчеркнул президент, на этих учениях должен быть отработан «определенный замысел в противостоянии с силами на Западе и Юге». Маневры начнутся, предположительно, в феврале этого года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о планах провести совместные военные учения РФ и Белоруссии в начале 2022 года.