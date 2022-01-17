Эксперт Горелов заявил, что около пяти процентов заболевших COVID-19 детей попадают в реанимацию

Около пяти процентов заболевших ковидом детей попадают в реанимацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЦНИИ Роспотребнадзора сообщили, что около пяти процентов заболевших коронавирусной инфекцией детей попадают в реанимацию. Об этом в понедельник 17 января сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Эксперт заявил об этом во время пресс-конференции по поводу годовщины со дня начала массовой вакцинации от коронавируса в РФ. По словам Горелова, в 2021 году доля детей среди заболевши COVID-19 в Российской Федерации составила 10,7 процента.

«Казалось бы, мы традиционно слышали о том, что дети не вовлекаются в эпидпроцесс. На самом деле это не так. В 2020 году 10,5%, в 2021-м - 10,7% приходилось в целом среди всех заболевших», - циитрует Александра Горелова ТАСС.

Эксперт Роспотребнадора рассказал, что пятеро из каждой сотни заболевших ковидом детей нуждаются в кислородной поддержке и оказываются в отделениях реанимации.

«Болеют дети по-разному, и 5% детей в РФ требует кислородной поддержки и помещается в отделения реанимации и интенсивной терапии», - сказал Горелов.

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