Политолог предложил дополнить УК статьей за мошенничество в сфере ритуальных услуг Фото: Сергей ГАПОН

В России предложили ввести наказание за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов уверен, что пришло время выделить данные преступления в отдельную статью уголовного кодекса. С таким предложение он обратился на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

В обращении отмечается, что федеральное законодательство и региональные правовые акты в области погребения и похоронного дела гарантируют гражданам получение целого ряда услуг, которые связаны с данной процедурой на безвозмездной основе.

Но в СМИ регулярно появляются сообщения о том, что людям предлагается приобрести участки на кладбище, которые должны быть бесплатными. И совершаются другие поборы.

В связи с этим общественник просит Матвиенко поспособствовать внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. Он предлагает дополнить его статьей «Мошенничество в сфере ритуальных услуг». Наказанием за данное преступление станет штраф до 300 тыс. рублей, пишет RT.

А в случае если было установлено, что имел факт хищения или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием - наказание увеличится до четырех лет лишения свободы.

Если аналогичные преступления совершены группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере — с суммой ущерба свыше 250 тыс. рублей – то штраф в 1 миллион рублей.

Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко считает, что нововведение принципиально не изменит сложившуюся ситуацию.

- Санкция основной статьи за мошенничество уже позволяет назначить довольно строгое наказание за подобные действия. Мошенничества в сфере ритуальных услуг доказываются также, как в любой другой сфере, - отметил специалист.

Тем временем представители ритуальных агентств подтверждают, что во время пандемии коронавируса цены на погребение в стране остались на прежнем уровне, сообщает ФАН.

В 2022 году Минтруд установил размер индексации социальных выплат. Он составит 8,4%. С февраля растет пособие на погребение, на которое могут претендовать родные умерших неработающих пенсионеров., сообщает Российская газета.