Песков сообщил, что Россия рассматривает варианты обеспечения безопасности страны

Песков прокомментировал возможность размещения российских войск на Кубе и в Венесуэле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности размещения Россией ракет на Кубе и в Венесуэле, заявил, что Россия рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности. Об этом Песков сказал в понедельник 17 января. Официальный представитель Кремля упомянул заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о восемнадцати сценариях действия Вашингтона в случае обострения ситуации на Украине.

«Мы тоже разные сценарии рассматриваем, считаем, что, на самом деле, их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно конкретная у нас», - цитирует Пескова «Ъ».

В то же время Песков напомнил о суверенитете стран Латинской Америки, в частности, Кубы и Венесуэлы.

«По Латинской Америке и так далее: там мы все-таки ведем речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом», - сказал Дмитрий Песков.

Также Песков рассказал о предстоящем визите президента Путина в Китай, отметив, что поездка готовится в сложных условиях.