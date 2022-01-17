Казахстанский диджей Imanbek получил награду Spotify за миллиард прослушиваний Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Казахский диджей и музыкальный продюсер Imanbek (Иманбек Зейкенов - прим. KP.ru) стал первым русскоговорящим обладателем награды Spotify. Трек "Roses - Imanbek Remix" в октябре 2021 года набрал миллиард прослушиваний по всему миру.

"Приятно, что мое творчество нашло поклонников по всему миру. Вдвойне приятно быть отмеченным Spotify наравне с другими мировыми звездами", - отметил музыкант.

До этого премию получали канадский рэпер Drake, норвежский диджей Kygo, британская певица Dua Lipa и другие мировые звезды.

Руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев сообщил, что на сегодняшний день ежемесячная аудитория диджея в Spotify составляет 17 миллионов слушателей.

Ранее 20-летний музыкальный продюсер и диджей Imanbek стал став первым казахстанским музыкантом, который получил "Грэмми" в категории неклассической музыки.