Песков прокомментировал слова Нуланд о 18 вариантах действий против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва рассматривает различные варианты действий в сфере безопасности, однако из-за конкретности сценариев их меньше, чем у Вашингтона. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего пресс-секретаря Госдепартамента США Виктории Нуланд о 18 вариантах ответа на действия России.

«Мы знаем, что у госпожи Нуланд есть 18 сценариев. Мы разные сценарии рассматриваем, считаем, что их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас, тут не нужно делать сложным, что настолько сложным не является», - заявил представитель Кремля, отметив, что вопрос «предельно прямой и предельно конкретно сформулированный».

Напомним, ранее заявила, что Вашингтон может ввести в отношении Москвы беспрецедентные санкции в случае, если Россия предпримет какие-либо шаги, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине. По ее словам, США подготовили 18 сценариев действий на случай российского «вторжения» в незалежную.