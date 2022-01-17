Эксперт Роспотребнадзора Горелов сообщил, что стадия роста заболеваемости Covid-19 длится 35-40 дней

Эксперт предупредил, что скорого окончания периода роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ ожидать не стоит. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Россиянам не стоит надеяться на скорое завершение периода роста заболеваемости COVID-19. Об этом в понедельник 17 января заявил заместитель директора ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Горелов. По словам Горелова, стадия роста заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжается минимум 45-40 дней. Такое заявление эксперт сделал на пресс-конференции, приуроченной годовщине со дня начала массовой вакцинации от ковида в РФ.

«Напомню, что в классике жанра фаза роста продолжается 30-45 дней минимум, рост у нас начался со среды прошлой недели», - сказал Горелов.

Эксперт подчеркнул, что Россия находится в другой фазе эпидемического процесса по сравнению с зарубежными странами.

«Поэтому надеяться на то, что мы с вами по аналогии с зарубежными коллегами, не начав расти, завершим этот процесс, не представляется возможным», - цитирует Горелова ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ожидают снижение заболеваемости COVID-19 и, в частности, штаммом «омикрон» в России к концу января 2022 года.