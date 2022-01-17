Песков усомнился, что для обсуждения отношений России и Украины нужно привлекать США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не считает, что для обсуждения российско-украинских отношений необходимо привлекать Вашингтон. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Зачем Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки», - заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера сообщила, что предложений о саммите Россия - США - Украина от американской стороны пока не поступало. Позже представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтону пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Киевом и Москвой.