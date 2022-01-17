Правительство республики Коми отправлено в отставку

Владимир Уйба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 17 января, глава Республики Коми Владимир Уйба объявил об отправке в отставку правительства региона.

«Я принял решение о роспуске правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу», - заявил глава республики, отметив, что условия «были экстремальные».

Уйба попросил продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава кабмина. Согласно решению главы региона, полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахмееву, который занимает должность заместителя председателя регионального правительства - министра экономического развития и промышленности Коми.

Свое решение Уйба связал со стратегическими задачами развития Коми, которые предстоит решать новой команде. Среди первоочередных задач нового правительства глава региона назвал выведение экономики на качественно новый уровень по пути обрабатывающих производств.

«Это нашло отражение в одобренном на федеральном уровне Плане диверсификации экономики республики Коми на период 2021-2026 годы. В документ вошли 50 крупных инвестиционных проектов, по которым планируется к 2026 году привлечь в экономику региона 150 млрд рублей частных инвестиций в неугольные отрасли», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале Коми.

Глава региона полагает, что данные меры помогут вывести Коми на новый уровень развития.