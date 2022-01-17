Лавров: Россия видит в Хорватии уважаемого европейского партнера

Лавров назвал Хорватии уважаемым европейским партнером Фото: REUTERS

Россия настроена на совершенствование отношений с Хорватией и видит в ней уважаемого европейского партнера, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы ценим наши конструктивные, ровные отношения. Видим в Хорватии уважаемого европейского партнера», – сказал дипломат на переговорах с хорватским министром иностранных дел Горданом Радманом.

Как отметил Лавров, Россию и Хорватию связывают исторические и культурные узы. Радман в свою очередь сообщил, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашение президенту и премьер-министру РФ Владимиру Путину и Михаилу Мишустину. Он также поблагодарил Россию за поддержку независимости Хорватии. По словам Радмана, Москва сыграла конструктивную роль в развитии отношений с Загребом.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года Лавров по телефону обсудил с хорватским коллегой перспективы отношений двух стран.