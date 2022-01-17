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Экономика17 января 2022 10:29

Новак заявил, что новые правила помогут сократить сроки техприсоединения к электросетям до полугода

Новый порядок подключения объектов капитального строительства начнет действовать с 2024 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новак заявил, что новые правила помогут сократить сроки техприсоединения к электросетям до полугода

Новак заявил, что новые правила помогут сократить сроки техприсоединения к электросетям до полугода

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Упрощение порядка техприсоединения объектов капитального строительства к электросетям поможет сократить сроки и затраты на подключение. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в понедельник, 17 января.

«Принятое правительством упрощение порядка техприсоединения объектов капстроительства позволит сократить сроки подключения к электрическим сетям объектов, относящихся, прежде всего, к жилищно-коммунальному хозяйству, транспортной и социальной инфраструктуре», - заявил вице-премьер, отметив, что сроки подключения могут сократиться до полугода, что в свою очередь поможет гражданам быстрее улучшать свои жилищные условия.

Кроме того, Новак заявил, что реализация новых правил даст застройщикам возможность платить в рассрочку, а также снижать кредитную нагрузку, тогда как ранее нужно было вносить всю сумму заранее.

Новые правила подключения объектов капитального строительства к электросетям начнут действовать с 2024 года.