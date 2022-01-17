«Аэрофлот» возобновляет полеты в Актау и Шымкент

"Аэрофлот" возобновляет полеты в Казахстан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российской авиакомпании «Аэрофлот» объявили о возобновлении полетов в Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

С 20 января 2022 года возобновляются полеты в Актау, а с 22 января – в Шымкент. Рейсы будут выполняться раз в неделю по действующему расписанию. Таким образом полетная программа «Аэрофлота» в Казахстан с 22 января будет полностью восстановлена, уточнили в авиакомпании.

Продажа билетов открыта без ограничений, а пассажиры, не оформившие возврат на ранее отменённые рейсы «Аэрофлота» в Казахстан или из него, имеют право на первоочередное бронирование билетов, добавили в «Аэрофлоте».

Напомним, ряд авиакомпаний отменил полеты в Казахстан после введения в этой стране чрезвычайного положения из-за беспорядков. После стабилизации ситуации в стране режим ЧП был отменен.

Ранее на kp.ru сообщалось, что уехавший из Казахстана банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил о намерении обратиться к Западу за помощью в вопросе «смены власти» в Казахстане. Аблязов заявил о своем намерении стать премьер-министром этой страны.