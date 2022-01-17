Суд оштрафовал MyHeritage на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей Фото: REUTERS

Мировой суд в Москве впервые оштрафовал израильский онлайн-сервис MyHeritage за отказ локализовать данные российских пользователей на российской территории. Сумма штрафа составила 1,5 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Как передает ТАСС, в пресс-службе сообщили, что судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района признал виновной компанию по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ «Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ».

Напомним, Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать данные российских пользователей на российской территории до 1 июля 2021 года, однако не все выполнили требование. Как писал сайт kp.ru, ранее Таганский районный суд Москвы признал законным назначение штрафов на 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян.