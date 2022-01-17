Путин и премьер Пакистана обсудили борьбу с коронавирусом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора разговор президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран-хан обсудили развитие двусторонних связей и борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции» - говорится в заявлении пресс-службы.

В Кремле также сообщили, что премьер-министр Пакистана отметил «широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире» слов российского лидера на ежегодной пресс-конференции, которая прошла 23 декабря, «о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы».

Отмечается, что условлено о продолжении контактов.

Напомним, 23 декабря во время выступления на пресс-конференции российский лидер высказался о свободе творчества, которая, по его мнению, не должна переходить некоторые границы.