Правительство Германии выразило надежду на скорые переговоры в "нормандском формате" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин выступает за то, чтобы работа в «нормандском формате» стала более интенсивной. Такое заявление сделал представитель правительства Германии, отметив, что немецкая сторона надеется на скорые переговоры.

Представитель немецкого кабмина напомнил, что ранее были контакты на уровне советников в узких форматах. «Мы надеемся, что эти переговоры продолжатся и что мы скоро сможем провести переговоры на более высоком уровне в "нормандском формате"», - заявил он на брифинге в понедельник, 17 января.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к необходимым решениям урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в «нормандском формате». Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления украинского лидера популистскими, отметив, что для начала незалежной нужно реализовать рекомендации предыдущей встречи в Париже.