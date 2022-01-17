Путин поддержал идею о присвоении Астрахани звания «Город трудовой доблести» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддерживает идею о присвоении Астрахани почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом российский лидер заявил во время встречи с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным.

«Я поддержу», – сказал президент, отметив, что жители Астрахани точно заслуживают того, чтобы их городу было присвоено это звание.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Астрахань может стать Городом трудовой доблести. Данный статус присваивается субъекту, жители которого внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Глава региона отмечал, что в годы войны десятки тысяч астраханцев у станков и на полях делали все возможное, чтобы приблизить победу.

В сентябре прошлого года Путину было направлено ходатайство о присвоении Астрахани почетного звания «Город трудовой доблести».