В МВД предупредили о штрафах для работодателей, не уведомивших о работниках-иностранцах

МВД предупредило работодателей, которые не уведомляют о сотрудниках-мигрантах, об ответственности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МВД предупредили российских работодателей, которые нанимают иностранных граждан и не уведомляют об этом, о возможной ответственности.

«Неисполнение обязанности по подаче уведомлений может повлечь за собой привлечение работодателя к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере до 1 млн рублей», - напомнили в МВД.

В ведомстве уточнили, что работодатели должны подавать уведомления о работниках-иностранцах, постоянно или временно проживающих на территории РФ, в том числе о гражданах государств-членов ЕАЭС.

В МВД отметили, что по инициативе этого ведомства на портале госуслуг создан новый сервис «Уведомление по трудовым мигрантам». С его помощью можно подавать электронные уведомления о заключении и расторжении договоров с иностранцами и о выплате зарплаты высококвалифицированным иностранным специалистам. Это избавляет работодателей от необходимости подавать такие уведомления лично или отправлять по почте.

«Ежегодно в подразделения по вопросам миграции поступает более 3 млн уведомлений, связанных с трудовой деятельностью иностранных граждан», - добавили в МВД.

Ранее на kp.by сообщалось, что с 29 декабря трудовые мигранты в России должны получать патенты с чипом и биометрией, а в общественных местах иностранные граждане будут постоянно под контролем видеокамер, которые уже распознают из в метро, трамваях и автобусах.