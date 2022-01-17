Власти Индонезии переносят столицу из перегруженной Джакарты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Индонезии перенесут столицу из перегруженной 30-миллионной Джакарты на юго-восток острова Калимантан. Об этом сообщил министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа, рассказав, что главный город страны назовут Нусантара, что в переводе означает «архипелаг».

«Я получил подтверждение и директиву президента, новая столица будет называться Нусантара», - заявил глава ведомства в эфире телеканала CNA

Моноарфы заявил, что это название широко известно за пределами Индонезии, коротко характеризуя государство как архипелаг.

Отмечается, что рассматривалось около 80 вариантов названий новой столицы, среди которых были Нусантара Джая («Славный архипелаг»), Негара Джая («Славная страна»), а также Нуса Карья («Творение родины»).

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах переноса столицы из Джакарты еще в 2019 году. На эти цели государство выделило около 32 млрд долларов, но из-за пандемии коронавирусной инфекции реализация проекта была приостановлена. Сообщается, что проект собираются возобновить через два года.