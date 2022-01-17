Лавров допустил контакты по гарантиям безопасности в ближайшие дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни могут состояться новые контакты по вопросу гарантий безопасности в Европе, для этого есть основания, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы нашу политику не выстраиваем по принципу «что, если...» – это манера западных коллег, которые каждый день по поводу и без повода грозятся санкциями. Мы твердо рассчитываем на ответы на проекты документов, которые мы передали США и НАТО. Есть основания полагать, что на днях пройдут контакты на эту тему», – сказал глава российского МИД.

Напомним, 11 января 2021, состоялись первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, эти переговоры были сложными, однако глубокими и конкретными. В среду, 12 января, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло первое за два последних года заседание Совета Россия-НАТО.