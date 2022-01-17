Премьер Хорватии пригласил Путина и Мишустина посетить страну Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить республику президенту России Владимиру Путину и российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Гордан Грлич-Радман

«Наш премьер-министр Андрей Пленкович направил приглашение вашему премьер-министру Михаилу Мишустину, и также приглашение посетить Хорватию вашему президенту Владимиру Путину», - сказал глава внешнеполитического ведомства Хорватии на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

С 16 по 19 января Грлич-Радман находится с рабочим визитом в России. Помимо Москвы хорватская делегация также собирается посетить Санкт-Петербург, куда она поедет во вторник, 18 января.

Как писал сайт kp.ru, Лавров заявил, что Москва настроена на совершенствование отношений с Хорватией и видит в ней уважаемого европейского партнера.