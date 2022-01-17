Лавров заявил, что Россия и Китай «не дружат против Запада» Фото: REUTERS

Сотрудничество России и Китая не ставит целью подорвать благополучие западных стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Наши отношения с Китайской Народной Республикой не подвержены какой-либо конъюнктуре и развиваются вне зависимости от того, что по этому поводу думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было», – сказал глава российского МИД.

Как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года МИД Китая заявил о позитивных ожиданиях от сотрудничества с Россией в 2022 году. Пекин намерен совместно с Москвой активно способствовать формированию международных отношений нового типа и содействовать глобальному развитию, отметил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Китай неизбежно станет первой экономикой мира.