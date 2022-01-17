Likee и Viber создали личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о "приземлении" Фото: REUTERS

Сингапурская соцсеть Likee и мессенджер Viber в соответствии с требованиями закона о «приземлении» иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», - говорится на сайте службы.

Напомним, ранее личный кабинет на сайте Роскомнадзора зарегистрировала американская компания Apple.

Как писал сайт kp.ru, в июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон «О приземлении» IT-компаний. Согласно подписанному документу, к началу текущего года владельцы иностранных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, обязаны открыть на территории нашей страны свои филиалы, представительства или учредить юридические лица. Всего в данный список попали 13 зарубежных IT-гигантов.