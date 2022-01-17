Лавров пошутил о конкурсе на лучший антироссийский сценарий США

Сергей Лавров пошутил о конкурсе в США на лучший антироссийский сценарий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров иронично выскаался о том, откуда взялись 18 сценариев действий США в отношении России. Лавров в шутку предположил, что среди американских ведомств устраивают конкурс на лучший антироссийский сценарий.

«Вроде бы, у США 17 специальных и разведывательных служб. Может быть, вот 17 плюс Госдепартамент – 18 сценариев? Они, может, объявляют у себя внутри конкурс», - сказал Лавров в понедельник 17 января.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США разработали 18 различных сценариев действий на случай эскалации вокруг Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января заявил, что Москва рассматривает различные варианты действий в сфере безопасности, однако из-за конкретности сценариев их меньше, чем у Вашингтона.

Также на kp.ru сообщалось, что глава МИД РФ Лавров заявил о распространении США дезинформации о якобы готовившимся Россией «вторжении» на Украину.