МИД РФ опроверг заявления о поставках российского оружия национальному фронту сопротивления Афганистана

В МИД заявили, что Россия не участвовала и не будет участвовать в вооружении афганских противоборствующих сторон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский МИД прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы участвовала в вооружении противоборствующих сторон в Афганистане. Как отмечают дипломаты, об этом говорили некоторые американские эксперты.

Как говорится в комментарии на сайте МИД РФ, Россия не участвовала и не собирается участвовать в вооружении сторон конфликта в Афганистане.

"Убеждены, что поставки оружия участникам конфликта не будут способствовать стабилизации ситуации в Афганистане, а наоборот, приведут к обострению внутриафганских противоречий, чреватых разжиганием гражданской войны на этнической почве", - подчеркивают дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что комментарии о том, что Россия якобы доставляла вооружение Национальному фронту сопротивления Афганистана в провинции Панджшер, являются инсинуациями.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Касым-Жомарт Токаев заявил об участии иностранных боевиков в беспорядках в Казахстане. По его словам, на территории республики присутствовали боевики из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. В частности, он назвал Афганистан одной из стран, откуда в Казахстан были направлены боевики.