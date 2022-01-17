Лавров обвинил США во вмешательстве в дела Боснии и Герцеговины Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжают вмешательство во внутренние дела Боснии и Герцеговины (БиГ), поощряя попытки превратить ее в унитарное государство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Предпринимаются активные попытки превратить Боснию из государства, в котором два энтитета и три государствообразующих народа с равными правами, в унитарное государство. При поощрении некоторых западных стран, прежде всего США, используется в этих неблаговидных целях демонизация Республики Сербской и ее руководства», – сказал глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, Вашингтон, призывая не вмешиваться во внутренние дела других государств, сам назначает специального представителя по проведению избирательной реформы в БиГ. Кроме того, сказал дипломат, в республике происходит дискриминация боснийских хорватов. По словам министра, реформа избирательного законодательства исправит эту ситуацию.