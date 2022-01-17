Путин призвал губернаторов лично контролировать ситуацию в первичном звене здравоохранения

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов взять под личный контроль вопросы реализации программ модернизации первичного звена здравоохранения. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля в понедельник, 17 января.

В тексте документа говорится, что высшим должностным лицам рекомендуется лично осуществлять контроль за реализацией ряда задач, поставленных президентом. Среди них: доступность медицинской помощи для населения и удовлетворенность ее качеством.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ лично осуществлять контроль: [...] за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, результаты опроса показали, что диспансеризация, родовые сертификаты и возможность записаться к врачу онлайн – самые узнаваемые меры национального проекта «Здравоохранение» по итогам 2021 года. В целом, знания о нацпроекте «Здравоохранение» среди россиян выросли на 5 процентных пунктов за год.