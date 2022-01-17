Ак Барс Банк поддержал проект «Островок безопасности»

Фото предоставлено пресс-службой Ак Барс Банка

Ак Барс Банк присоединился к всероссийскому проекту «Островок безопасности» некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей». Проект направлен на развитие поисково-добровольческого движения.

Сотрудники банка прошли обучение алгоритмам реагирования в ситуациях, связанных с дезориентированием и пропажей людей. Это в первую очередь означает внимательное отношение к посетителям, которые потерялись и кому необходима помощь. Если в офис банка зайдет потерявшийся человек, сотрудник свяжется со специалистом центра поиска пропавших. Цель — установить личность человека, связаться с его родственниками и вернуть домой.

В проекте участвуют 35 офисов Ак Барс Банка, в том числе в Казани, Зеленодольске, Чистополи, Набережных Челнах и других городах Татарстана, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Краснодаре, Челябинске, Новосибирске, Магнитогорске, Омске и других городах России. Подробнее ознакомиться с адресами офисов, где расположены «Островки безопасности», можно по ссылке.

Для банка участие в социальном проекте «Островок безопасности» — возможность помочь людям и сделать мир безопаснее. Проект отражает приверженность банка принципам устойчивого развития.