Путин поручил ФАС не допустить необоснованного повышения цен на стройматериалы Фото: Андрей АБРАМОВ

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не допускать необоснованного роста цен на строительные материалы, которые используются для объектов в рамках национальных проектов.

«Федеральной антимонопольной службе…осуществлять на постоянной основе в каждом субъекте РФ контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых являются строительство…в рамках реализации национальных проектов», – сказано в перечне поручений на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству страны принять меры по обеспечению соответствия фактического уровня заявленному уровню софинансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов работ на объектах, возводимых в рамках нацпроектов.

Как писал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости разобраться с удорожанием отечественных строительных материалов.

Напомним, ранее что ФАС вскрыла картельный сговор нескольких крупных компаний на рынке металлопроката.