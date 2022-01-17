Вирусолог Чепурнов заявил, что пик заболеваемости омикроном в России придется на февраль 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса придется в России на февраль 2022 года.

"У нас каждая из вспышек, которые уже были, занимала более-менее одинаковое время. Волна этого штамма, поскольку он уж сильно заразный, будет покороче. Еще недели три-четыре для выхода на максимум, после которого начнется спад", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалисты Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета спрогнозировали рост суточной заболеваемости коронавирусом в России до уровня 85 тысяч случаев в сутки. По мнению экспертов, пик заболеваемости штаммом «омикрон» придётся на 22 января, передает "Свободная пресса".

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 30 726 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедший период скончались 670 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов - 321 990, рассказывает RT.