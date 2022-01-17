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Общество17 января 2022 13:43

Рособнадзор заявил о возможности корректировки расписания ОГЭ и ЕГЭ в зависимости от эпидобстановки

Расписание ОГЭ и ЕГЭ может измениться в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией
Мария ПАВЛОВА
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Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ могут быть скорректированы из-за пандемии.

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ могут быть скорректированы из-за пандемии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Российской Федерации в 2022 году могут скорректировать расписание ОГЭ и ЕГЭ в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

«Приказы о расписаниях ЕГЭ и ОГЭ утверждены. Согласно им, ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году пройдут в 3 периода: досрочный, основной и дополнительный. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания будут зависеть от эпидемиологической обстановки», - говорится в сообщении Рособрнадзора.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в 2021 году, несмотря на пандемию, сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ не производился. Также без переносов сроков экзаменов обошлось в 2020 году, все желающие выпускники успели сдать их в срок, несмотря на то, что некоторая часть выпускников заболела COVID-19.

О том, почему не стоит покупать в интернете ответы на вопросы ЕГЭ и ОГЭ, «слитые» якобы «надежным источником», читайте здесь. Это популярный вид сезонного мошенничества, объясняют специалисты по кибербезопасности.