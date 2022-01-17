В шведском городе Упсала нашли новую мутацию «омикрона»

В Швеции нашли троих инфицированных новым подвидом "омикрона". Фото: REUTERS

О новом подвиде штамма «омикрон» сообщают из Швеции. Трое инфицированных обнаружили в городе Упсала, мутацию выявила Академическая лаборатория этого города, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Upsala Nya Tidning.

Подвариант штамма «омикрон» получил название ВА.2, он был зарегистрирован в пятницу 14 января. Специалисты не исключают, что инфицированных им в Упсале может быть больше и пока не могут говорить об особенностях течения болезни при заражении новым подвариантом штамма «омикрон».

Сообщается, что ранее подобная мутация была обнаружена в Дании, Норвегии и индийском городе Калькутта.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Госдума сняла с рассмотрения закон о ковид-сертификатах. Это объясняют тем, что законопроект разрабатывался в условиях широкого распространения в РФ штамма «дельта», но появление штамма «омикрон» провоцирует новые вызовы.