За время пандемии состояние богатейших людей в мире увеличилось вдвое

Суммарное состояние самых богатых людей планеты, список которых возглавляет Илон Маск, за время пандемии увеличилось вдвое. Фото: REUTERS

Десять богатейших людей мира за время пандемии увеличили свое состояние вдвое. Об этом сообщает благотворительная организация Oxfam, которая занимается помощью населению самых бедных регионов планеты. По данным Oxfam, суммарное состояние десяти богатейших людей мира в начале пандемии составляло $700 млрд. Сейчас же оно составляет $1,5 трлн. По расчетам гуманитарной организации, ежедневно общее количество денег на счетах самых богатых людей планеты увеличивается на $1,3 млн.

В то же время, по данным Oxfam, за тот же период упали доходы 99 процентов живущих на земле людей. Более 160 млн человек оказались за чертой бедности, а среди беднейших слоев населения мира ежедневно из-за сокращения доходов умирает 21 тысяча человек.

Как ранее сообщалось на kp.ru, рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes возглавляет глава компании Tesla Илон Маск. В первую тройку богачей планеты вместе с ним входят основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос и глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

В ТОП-10 самых богатых людей мира входят также Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Стивен Балмер, Уоррен Баффет.

А вот эти люди уже в первый год пандемии попали в ТОП-50 миллиардеров, на чем они разбогатели, читайте здесь.