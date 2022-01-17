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Экономика17 января 2022 15:53

Экономист Салихов заявил, что цены на газ останутся высокими даже после окончания отопительного сезона

По его мнению, опустевшие ПХГ необходимо будет пополнять, а они обязательно исчерпаются к весне
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Экономист заявил, что цены на газ останутся высокими даже после окончания отопительного сезона

Экономист заявил, что цены на газ останутся высокими даже после окончания отопительного сезона

Фото: Архив "КП"

Экономист Марсель Салихов заявил, что цены на газ в Европе останутся высокими в течение всего 2022 года, даже после окончания отопительного сезона.

"По текущим прогнозам, скорее всего, высокий уровень цен сохранится даже после окончания отопительного сезона, поскольку опустевшие ПХГ необходимо будет пополнять, а они обязательно исчерпаются к весне", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Напомним, стремительное уменьшение запасов газа в Европе спровоцировало рост его стоимости. Цена ресурса достигла 1550 долларов за 1 тысячу кубометров, передает ФАН.

«Газпром» обратился с иском в Арбитражный суд Стокгольма, в котором потребовал изменить ценовые условия на поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту. Российская компания хочет повышения цены, рассказывает телеканал "360"