Вице-премьер Украины попросила НАТО о конкретных шагах по включению страны в альянс

Конкретные шаги на Украине хотят увидеть в ближайшие десять лет Фото: REUTERS

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ответила на вопрос об ожиданиях, которые есть у Киева накануне саммита НАТО в Мадриде. Как отметила политик, Украина хочет увидеть конкретные шаги, которые будут направлены на ее вступление в НАТО.

"Нам важно в ближайшие десять лет увидеть, что предпринимаются конкретные шаги, направленные на вступление Украины в НАТО", - сказала Стефанишина в интервью газете Spiegel.

Как заявила вице-премьер, Россия будет вести себя "все более агрессивно". Поэтому, по мнению Стефанишиной, "на кону" стоит не только безопасность Украины, но и безопасность всей Европы.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения. Как подчеркнул дипломат, никакого "плана "Б" в этом вопросе у Киева быть не может.