Доктор Мясников порекомендовал нетренированным и пожилым людям отказаться от крещенских купаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал отказаться от традиции крещенских купаний нетренированным и пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

"К коронавирусу крещенские купания никакого отношения абсолютно не имеют, но вы же понимаете, что лезть в холодную воду неподготовленному человеку - это достаточно серьезное испытание", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Врач отметил, что во время купания необходимо быть трезвым и готовиться к купаниям заранее. Например, ходить босиков по снегу и обливаться водой.

Традиционно в ночь с 18 на 19 января на всей территории России пройдут крещенские купания. По данным опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, 13% россиян планируют принять участие в обряде. Притом 2% сделают это впервые, рассказывает Life.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявлял, что крещенских морозов не будет ни в одном регионе страны, кроме Чукотки.

"Ни в одном регионе страны не удается выявить закономерность провала в температуре в период так называемых крещенских морозов", - цитирует метеоролога телеканал "360"