С момента старта кам­пании по ускоренному подключению к газос­набжению от жителей региона поступило бо­лее 17 тысяч заявок.

Ленинградская область продолжает программу догазификации, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным. На 2022 год в регионе намечен основной объем работ: газ подведут к 43 тысячам домов. Всего по графику программы догазификации до конца 2024 года «голубое топливо» придет почти в 60 тысяч домовладений.

В прошлом году газопроводы были доведены до границ более трех тысяч домов в 115 населённых пунктах. Из них 464 дома уже подключены к «голубому топливу».

- Остальные дома будут подключены по мере готовности к приему газа после строительства газопровода внутри участка, установки газового оборудования и оформления необходимых документов, - сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

С момента старта кампании по ускоренному подключению к газоснабжению от жителей региона поступило более 17 тысяч заявок. Снизить затраты на покупку необходимого оборудования ленинградцам помогает субсидия из регионального бюджета. Эта мера поддержки предоставляется собственнику домовладения в том случае, если он или его родственники были зарегистрированы в доме не меньше года. Субсидия практически на 100% возмещает расходы на приобретение газоиспользующего оборудования - плиты, водонагревателя, котла, всего на сумму до 35 тысяч рублей.

Кроме того, денежные средства можно направить на проведение газопровода по своему земельному участку. Максимальный размер субсидии на одно домовладение для жителей Ленинградской области составляет 180 тысяч рублей. Льготным категориям населения предоставляется субсидия в размере 200 тысяч рублей, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам – 300 тысяч рублей. В льготные категории граждан входят пенсионеры, родители, воспитывающие или усыновившие трёх и более детей, а также детей-инвалидов, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, почётные граждане Ленинградской области, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы и ветераны труда.

Напомним, поручение разработать законопроект о бесплатном подключении населения к газу дал президент России Владимир Путин. Глава государства в своем Послании к Совету Федерации назвал газификацию домохозяйств важнейшей задачей. Закон о догазификации был принят 1 июня 2021 года одновременно во втором и в третьем чтении. Планируется, что до конца 2022 года к газу будут бесплатно подключены порядка 2,6 миллионов домовладений по всей стране. Более чем в 60 регионах действуют программы адресной поддержки льготников - пенсионеров, ветеранов, многодетных семей. Это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования. Первый этап газификации в России планируется завершить до 2023 года, второй этап рассчитан до 2030 года.