МВД Украины заявило, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске

Экс-президент Украины Петр Порошенко Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Экс-президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске. Об этом сообщили в МВД страны в понедельник, 17 января.

Как сообщается на сайте МВД Украины, Порошенко был объявлен во внутригосударственный розыск по инициативе Службы безопасности страны. Экс-президент был назван "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".

МВД указывает, что Порошенко исчез из страны 24 декабря 2021 года. При этом отмечается, что существует постановление суда с разрешением задержать экс-президента с целью привода. При этом сам Порошенко 17 января прибыл на Украину для рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 января, прибыл в страну из Варшавы для участия в судебном заседании. Бывший глава государства, которого обвиняют в госизмене, заснул во время оглашения приговора.