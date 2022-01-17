Прощание с Михаилом Зеленским пройдет 19 января 2022

Журналист Михаил Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с Михаилом Зеленским, известным российским телеведущим и журналистом, состоится в Москве в среду, 19 января. Церемонию планируют провести в похоронном доме "Троекурово".

Как рассказал ТАСС источник, знакомый с близкими Зеленского, церемония прощания состоится днем, в 11:00.

"Прощание с Михаилом состоится 19 января в 11:00 в прощальном зале похоронного дома "Троекурово" по адресу улица Рябиновая, владение 24", - сказал собеседник агентства.

Как ранее писал сайт kp.ru, причиной смерти тележурналиста Михаила Зеленского стал сердечный приступ. Как сообщила пресс-секретарь российского посольства в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова, согласно заключению врачей, причиной смерти телеведущего стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.