Академик Зверев рассказал об иммунитете без антител у переболевших COVID-19

Академик Зверев рассказал, что у переболевших ковидом бывает иммунитет при отсутствии антител. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отсутствие у переболевших ковидом антител или низкий их уровень не означает, что у них нет иммунитета к коронавирусу. Такое заявление сделал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев. Эксперт сказал об этом в понедельник 17 января на заседании рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19 в Госдуме.

Зверев рассказал, что клетки памяти находят возбудитель заболевания и организм отвечает на повторное попадание антигена, даже если у перенесшего ранее инфекцию человека уровень антител не определяется.

«У нас есть несколько пациентов, которые переболели ковидом, потеряли полностью антитела, через месяц точно получили дозу заражения, но никто из них не заболел ни в какой форме», — рассказал академик Зверев «Известиям».

Специалист объяснил, что повторное попадание в организм антигена вызывает к жизни клетки иммунной системы.

Ранее специалисты Минздрава Московской области предупредили, что нельзя купаться в проруби на Крещение людям, которые сделали прививку от ковида менее чем за семь дней до этого.