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В мире17 января 2022 17:25

Генсек ООН призвал мир заранее готовиться к следующей пандемии

Также генсек ООН призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Генсек ООН Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш

Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мир заранее готовиться к следующей пандемии. Как указал он в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), необходимо быть готовыми к новым глобальным вызовам.

"Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения", - цитирует Гутерреша РИА Новости.

Также генсек ООН призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях - вакцинировать население не только в экономически-развитых странах, но и по всему миру, а также уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый тип коронавируса является совершенным - к такому выводу пришли китайские ученые во время исследований. Исследование инициировали сотрудники Академии инженерных наук, которые назвали вирус SARS-CoV-2 "достаточно умным".