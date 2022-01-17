Генсек ООН призвал мир заранее готовиться к следующей пандемии

Генсек ООН Антониу Гутерреш Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мир заранее готовиться к следующей пандемии. Как указал он в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), необходимо быть готовыми к новым глобальным вызовам.

"Мы должны готовиться к следующей пандемии, инвестируя в мониторинг, раннее выявление и планы по быстрому реагированию в каждой стране, а также укрепляя авторитет Всемирной организации здравоохранения", - цитирует Гутерреша РИА Новости.

Также генсек ООН призвал бороться с нынешней пандемией коронавируса справедливо и в равных условиях - вакцинировать население не только в экономически-развитых странах, но и по всему миру, а также уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX.

Как ранее писал сайт kp.ru, новый тип коронавируса является совершенным - к такому выводу пришли китайские ученые во время исследований. Исследование инициировали сотрудники Академии инженерных наук, которые назвали вирус SARS-CoV-2 "достаточно умным".