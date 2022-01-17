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Политика17 января 2022 18:01

Замглавы МИД РФ заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются угрозой

Дипломат назвал их предостережением
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (33)Комментарии (33)(33)
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что Москва никому не угрожает

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что Москва никому не угрожает

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал российские предложения по гарантиям безопасности предостережением, а не угрозой. Он отметил, что Москва четко изложила свою позицию и теперь ждет такой же честной реакции от США и НАТО.

"Речь не идет ни об ультиматумах, ни об угрозах с нашей стороны. Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции", - цитирует Грушко "Коммерсант".

Дипломат отметил, что многие в предложениях, выдвинутых Россией, строится на принципах взаимности. Например, Москва готова отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России и стран, состоящих с ней в военном союзе, от границ НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшие дни могут состояться новые контакты по вопросу гарантий безопасности в Европе, для этого есть основания, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.