Замглавы МИД РФ заявил, что предложения России по гарантиям безопасности не являются угрозой

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что Москва никому не угрожает Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал российские предложения по гарантиям безопасности предостережением, а не угрозой. Он отметил, что Москва четко изложила свою позицию и теперь ждет такой же честной реакции от США и НАТО.

"Речь не идет ни об ультиматумах, ни об угрозах с нашей стороны. Мы никому не угрожаем. Мы предостерегаем. Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции", - цитирует Грушко "Коммерсант".

Дипломат отметил, что многие в предложениях, выдвинутых Россией, строится на принципах взаимности. Например, Москва готова отвести учения от зоны соприкосновения вдоль границы России и стран, состоящих с ней в военном союзе, от границ НАТО.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшие дни могут состояться новые контакты по вопросу гарантий безопасности в Европе, для этого есть основания, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.